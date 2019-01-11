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11.01.2019, 12:37

ВСУ о ситуации на фронте: готовы ответить на провокации - фото

ВСУ о ситуации на фронте: готовы ответить на провокации - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба ООС, у украинских военных есть информация о позициях террористов, они знают, куда нанести ответный удар

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Несмотря на сильные снегопады все фортификационные объекты вблизи Широкино находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

В штабе уточнили, что сейчас снегопады сменились густыми туманами, а море, которое рядом, способствует этому.

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Поэтому украинские военные уделяют особое внимание подходам к опорным пунктам.

"Погода способствует деятельности диверсионных групп боевиков. Однако наши военные уверяют: они хорошо обосновались, имеют немало "сюрпризов" для врага и собрали немало информации о позициях боевиков. Поэтому знают, куда нанести удар, чтобы на долгое время отбить желание делать провокации", - подчеркнули в штабе ООС.

10 января 2019 года в сети появилось видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе. Ролик у себя в Facebook выложил волонтер Юрий Мысягин.

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Теги: война в донбассе, широкино, сводка оос, снегопады
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