Вторжение России. Генштаб обнародовал свежие данные по потерям врага
07.03.2022, 10:20
Фото - Генштаб
Россия с начала войны против Украины потеряла более 11 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, с 24 февраля по 7 марта армия РФ потеряла:
личного состава – более 11 000 человек;
танков – 290;
ББМ – 999;
артиллерийских систем – 117;
РСЗО – 50;
средств ПВО – 23;
самолетов – 46;
вертолетов – 68;
автомобильной техники – 454;
кораблей/катеров – 3;
цистерн из ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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