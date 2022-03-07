Вторжение России. Генштаб обнародовал свежие данные по потерям врага

Россия с начала войны против Украины потеряла более 11 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 7 марта армия РФ потеряла:

личного состава – более 11 000 человек;

танков – 290;

ББМ – 999;

артиллерийских систем – 117;

РСЗО – 50;

средств ПВО – 23;

самолетов – 46;

вертолетов – 68;

автомобильной техники – 454;

кораблей/катеров – 3;

цистерн из ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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Юрий Смирнов

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