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22.04.2019, 08:17

Выборы-2019: на избирательных участках умерли два человека

Выборы-2019: на избирательных участках умерли два человека - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

По данным полиции, инциденты произошли в Донецкой и Тернопольской областях

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Два украинца умерли во время второго тура выборов президента, 21 апреля. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

В Волновахе Донецкой области женщина не дошла несколько метров и умерла по дороге на избирательный участок, врачи не смогли спасти ей жизнь. Еще один избиратель 1944 года рождения умер на Тернопольской области.

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В полицию поступили 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом. Во время проведения первого тура таких обращений было 2467.

Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области.  Они связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждением бланков для голосования.

Во Львовской области, по данным ОПОРЫ, одно из самых распространенных нарушений во втором туре выборов - выдача бюллетеней без паспортов.

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Теги: полиция, выборы, сергей князев
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