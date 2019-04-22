Выборы-2019: на избирательных участках умерли два человека

Выборы (фото - ЕРА)

Два украинца умерли во время второго тура выборов президента, 21 апреля. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

В Волновахе Донецкой области женщина не дошла несколько метров и умерла по дороге на избирательный участок, врачи не смогли спасти ей жизнь. Еще один избиратель 1944 года рождения умер на Тернопольской области.

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В полицию поступили 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом. Во время проведения первого тура таких обращений было 2467.

Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области. Они связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждением бланков для голосования.

Во Львовской области, по данным ОПОРЫ, одно из самых распространенных нарушений во втором туре выборов - выдача бюллетеней без паспортов.