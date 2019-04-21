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21.04.2019, 20:22

Львовская область. ОПОРА назвала самое распространенное нарушение

Львовская область. ОПОРА назвала самое распространенное нарушение - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения на участках региона

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Во Львовской области по состоянию на 18:30 одним из самых распространенных нарушений во втором туре выборов является выдача бюллетеней без паспортов. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

ОПОРА зафиксировала 11 подобных нарушений или попыток нарушений.

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Позже стало известно о единичных случаях выдачи бюллетеней избирателям, которые не имели с собой паспортов на участках №460532 (село Стенка, Золочевский район) и №460297 (село Репчицы, Дрогобычский район). Не менее пяти таких случаев зафиксировано на участке №460414 (село Дубравка Жидачевский район).

Наблюдатели ОПОРЫ фиксировали четыре факта нарушения тайны голосования. На избирательном участке №460620 в поселке городского типа Добротвор Каменка-Бугского района избиратель, выйдя из кабинки для голосования, сфотографировал свой бюллетень, а затем бросил его в урну для голосования.

На участке №460949 в селе Солонка Пустомытовского района фотограф от одного из интернет-изданий сфотографировал вблизи избирателя, которая бросала в избирательную урну заполненный избирательный бюллетень.

На участке №460432 (город Рава Русская Жовковского района) два человека одновременно зашли в кабинку для голосования, так же является нарушением тайны голосования. На участке №461179 в селе Головецко Сколевского района (избирательный округ №125) избиратель проголосовал не в кабинке для голосования.

"Гражданин имел инвалидность первой группы из-за недостатков зрения. Члены участковой избирательной комиссии предложили, чтобы с ним зашла в кабинку другой человек и помогла проголосовать, однако избиратель отказался", - отметили в пресс-службе.

В ЦИК ранее сообщили, что явка по состоянию на 15:00 была 45,25%.

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Теги: нарушения, опора, выборы-2019
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