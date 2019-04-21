ЦИК сообщила данные о явке избирателей на 15:00

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По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 44,82% без учета Херсонской области, данные по которой ЦИК пока не опубликовала. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Пока что активнее всего голосовали в Полтавской области.

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Явка в 11:00 была 17,66%.

Ранее сегодня также сообщалось, что на избирательных участках в Турции во втором туре выборов зарегистрировались на 43% избирателей, чем в первом.

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