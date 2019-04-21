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21.04.2019, 15:40

ЦИК сообщила данные о явке избирателей на 15:00

ЦИК сообщила данные о явке избирателей на 15:00 - Фото
Фото: depositphotos.com

Явка составляет 44,82%

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По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 44,82% без учета Херсонской области, данные по которой ЦИК пока не опубликовала. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. 

Пока что активнее всего голосовали в Полтавской области.

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Явка в 11:00 была 17,66%.

Ранее сегодня также сообщалось, что на избирательных участках в Турции во втором туре выборов зарегистрировались на 43% избирателей, чем в первом.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: выборы, явка
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