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18.10.2018, 19:31

Вылившему литр серной кислоты на Гандзюк продлили арест

Вылившему литр серной кислоты на Гандзюк продлили арест - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

Грабчук останется под стражей до 3 декабря

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Никите Грабчуку - подозреваемому в нападении на активистку и советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк - продлили меру пресечения  в виде содержания под стражей до окончания срока следственных действий - 3 декабря. Об этом сообщает херсонское издание МОСТ.

Грабчук - непосредственный исполнитель нападения на Гандзюк. В частности, он вылил на советницу мэра Херсона литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк и плеснул ей серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 40% тела. В августе в полиции сообщили, что четверо из пятерых подозреваемых в нападении на Гандзюк признались в совершении преступления. Все подозреваемые - в прошлом участники АТО. 

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Теги: Екатерина Гандзюк, активисты, Херсон
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