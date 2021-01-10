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Взрыв газопровода в Лубнах: горение прекратилось, газоснабжение восстанавливается

10.01.2021, 10:30
Взрыв газопровода в Лубнах: горение прекратилось, газоснабжение восстанавливается - Фото
Оперативный штаб на месте происшествия в Полтавской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)

10 января прекратилось факельное горение на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, на котором вчера произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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В результате перекрытия газоснабжения в 17 населенных пунктах Лубенского районе без газа оказались 2914 домохозяйств. 

На месте происшествия создан круглосуточный оперативный штаб. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечен 21 человек и четыре единицы техники. 

По данным АО Лубныгаз, в шести пострадавших населенных пунктах уже восстановлено газоснабжение. Полное восстановление ожидается в течении двух часов после ликвидации аварии Укртрансгазом. 

Владислав Сердюк
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ГСЧС взрыв газопровод

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