Взрыв газопровода в Лубнах: горение прекратилось, газоснабжение восстанавливается

10 января прекратилось факельное горение на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, на котором вчера произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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В результате перекрытия газоснабжения в 17 населенных пунктах Лубенского районе без газа оказались 2914 домохозяйств.

На месте происшествия создан круглосуточный оперативный штаб. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечен 21 человек и четыре единицы техники.

По данным АО Лубныгаз, в шести пострадавших населенных пунктах уже восстановлено газоснабжение. Полное восстановление ожидается в течении двух часов после ликвидации аварии Укртрансгазом.

9 января в Полтавской области вблизи села Калайдинцы произошел взрыв на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз.

Владислав Сердюк

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