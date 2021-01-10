Взрыв газопровода в Лубнах: горение прекратилось, газоснабжение восстанавливается
10.01.2021, 10:30
Оперативный штаб на месте происшествия в Полтавской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
10 января прекратилось факельное горение на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, на котором вчера произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В результате перекрытия газоснабжения в 17 населенных пунктах Лубенского районе без газа оказались 2914 домохозяйств.
На месте происшествия создан круглосуточный оперативный штаб. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечен 21 человек и четыре единицы техники.
По данным АО Лубныгаз, в шести пострадавших населенных пунктах уже восстановлено газоснабжение. Полное восстановление ожидается в течении двух часов после ликвидации аварии Укртрансгазом.
- 9 января в Полтавской области вблизи села Калайдинцы произошел взрыв на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии