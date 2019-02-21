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21.02.2019, 22:39

Взрыв на полигоне под Киевом: военные сказали, что это было

Взрыв на полигоне под Киевом: военные сказали, что это было - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оба пострадавших с осколочными ранениями доставлены в госпиталь

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Сегодня, 21 февраля, около 15:30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Оба пострадавших с осколочными ранениями доставлены в Белую Церковь в военный госпиталь.

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На место происшествия выехали прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона, следователь территориального управления ГБР и специалисты взрывотехнической службы ГУ ЧП в Киевской области.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Ранее сегодня сообщалось, что на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета травмированы двое военных срочной службы.

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Теги: взрыв, полигон, граната, ВСУ
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