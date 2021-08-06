Взрыв на шахте в Донецкой области: шестеро из 10 пострадавших умерли от травм и ожогов

В результате взрыва на шахте в Донецкой области от ожогов и травм в больницах скончались шестеро из 10 пострадавших. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

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Взрыв произошел 31 июля на шахте в поселке Удачное Донецкой области. Пострадали 10 шахтеров, их доставили в Центральную районную больницу Покровска с травмами и ожогами. За неделю в медучреждении умерли шестеро из пострадавших.

Денисова сообщила, что без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей.

По факту взрыва на шахте открыто дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения особо опасных работ, повлекшее гибель человека.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, уже известно, что подрядная организация выполняла проходческие работы на шахтоуправлении Покровское буровзрывным способом без лицензии.

Также ошибки во взрывных работах допустил мастер, который выполнял их не со специальной станции, а из устья выработки. Людей не отвели на безопасную дистанцию, не были выставлены посты.

Взрыв на шахте Покровского произошел 31 июля приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров. Сразу после инцидента стало известно о первой смерти.

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Оксана Житнюк

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