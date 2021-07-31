В Донецкой области на шахте произошел взрыв: есть погибший и раненые
31.07.2021, 10:25
Шахта (иллюстративное фото - pixabay.com)
31 июля на шахте в поселке Удачное в Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным пострадали 10 шахтеров, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Взрыв произошел приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров", – говорится в сообщении. Информация о взрыве поступила в ГСЧС в 06:10.
Всех пострадавших шахтеров госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Причины взрыва устанавливаются.
ДОПОЛНЕНО В 11:00. По данным областной Нацполиции, один из пострадавших умер.
- 27 июля в России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2 на участке компании Газпром Трансгаз Чайковский.
Смотрите также: Авария газопровода на Прикарпатье: на месте повреждения образовалась воронка – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии