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В Донецкой области на шахте произошел взрыв: есть погибший и раненые

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 10:25
В Донецкой области на шахте произошел взрыв: есть погибший и раненые - Фото
Шахта (иллюстративное фото - pixabay.com)

31 июля на шахте в поселке Удачное в Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным пострадали 10 шахтеров, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Взрыв произошел приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров", – говорится в сообщении. Информация о взрыве поступила в ГСЧС в 06:10. 

Всех пострадавших шахтеров госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Причины взрыва устанавливаются. 

ДОПОЛНЕНО В 11:00. По данным областной Нацполиции, один из пострадавших умер. 

  • 27 июля в России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2 на участке компании Газпром Трансгаз Чайковский. 

Смотрите также: Авария газопровода на Прикарпатье: на месте повреждения образовалась воронка – фото

Владислав Сердюк
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Донецкая область шахта взрыв ГСЧС удачное
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