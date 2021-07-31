В Донецкой области на шахте произошел взрыв: есть погибший и раненые

31 июля на шахте в поселке Удачное в Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным пострадали 10 шахтеров, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Взрыв произошел приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров", – говорится в сообщении. Информация о взрыве поступила в ГСЧС в 06:10.

Всех пострадавших шахтеров госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Причины взрыва устанавливаются.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. По данным областной Нацполиции, один из пострадавших умер.

27 июля в России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2 на участке компании Газпром Трансгаз Чайковский.

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Владислав Сердюк

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