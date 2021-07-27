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В России произошел взрыв на магистральном газопроводе Газпрома – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 07:23
Взрыв на газопроводе в России (скриншот видео)
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В Кишертском районе Пермского края России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2 на участке компании Газпром Трансгаз Чайковский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы администрации района и управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю.

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В администрации района сообщили, что взрыв на газопроводе произошел ориентировочно в километре от деревни Заборье. Диаметр газовой трубы – 1400 мм, давление – 7,5 Мпа.

В администрации добавили, что пострадавших и поврежденных домов нет, а на месте работали аварийные службы.

В краевом управлении МЧС сообщили, что разгерметизация была у реки Сылва и сообщение о ней поступило в 18:45 по местному времени 26 июля.

Представители Газпром Трансгаз Чайковский перекрыли задвижки, происходит факельное выгорание, также горела сухая растительность на площади 2 га, пишут чрезвычайники. К ликвидации последствий инцидента привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

Российский Интерфакс пишет, что это уже седьмая авария на объектах "большого газа" в России с начала года.

Смотрите также: Авария газопровода на Прикарпатье: на месте повреждения образовалась воронка – фото

Марк Сировой
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