В Кишертском районе Пермского края России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Центр-2 на участке компании Газпром Трансгаз Чайковский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы администрации района и управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В администрации района сообщили, что взрыв на газопроводе произошел ориентировочно в километре от деревни Заборье. Диаметр газовой трубы – 1400 мм, давление – 7,5 Мпа.

В администрации добавили, что пострадавших и поврежденных домов нет, а на месте работали аварийные службы.

В краевом управлении МЧС сообщили, что разгерметизация была у реки Сылва и сообщение о ней поступило в 18:45 по местному времени 26 июля.

Представители Газпром Трансгаз Чайковский перекрыли задвижки, происходит факельное выгорание, также горела сухая растительность на площади 2 га, пишут чрезвычайники. К ликвидации последствий инцидента привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

Российский Интерфакс пишет, что это уже седьмая авария на объектах "большого газа" в России с начала года.

9 января 2021 года в Полтавской области вблизи села Калайдинцы произошел взрыв на магистральном газопроводе. 10 января прекратилось факельное горение, начались ремонтные работы.

Смотрите также: Авария газопровода на Прикарпатье: на месте повреждения образовалась воронка – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.