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24.12.2018, 15:22

Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице рассказали о пострадавших

Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице рассказали о пострадавших - Фото
Фото: city-adm.lviv.ua

Состояние всех пострадавших стабильное, один мужчина остается в реанимации - у него есть небольшая положительная динамика

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Трое пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове остаются в ожоговом отделении восьмой городской больницы, их состояние не ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета. 

Один пациент остается в реанимации. У него есть небольшая положительная динамика - его пробуют переводить на самостоятельное дыхание, отметил главврач больницы Василий Обаранец.

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Пострадавшую девушку перевели из реанимации. 

23 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали. 

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пожар произошел по вине предпринимателя, которая незаконно использовала газовый баллон. В городе проверяют все рождественские ярмарки.

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Теги: состояние здоровья, Львов, взрыв, реанимация, пострадавшие, ожоги, ярмарка
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