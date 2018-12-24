Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице рассказали о пострадавших

Фото: city-adm.lviv.ua

Трое пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове остаются в ожоговом отделении восьмой городской больницы, их состояние не ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Один пациент остается в реанимации. У него есть небольшая положительная динамика - его пробуют переводить на самостоятельное дыхание, отметил главврач больницы Василий Обаранец.

Реклама

Пострадавшую девушку перевели из реанимации.

23 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пожар произошел по вине предпринимателя, которая незаконно использовала газовый баллон. В городе проверяют все рождественские ярмарки.