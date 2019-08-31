Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взрыв неизвестного устройства. У границы с РФ погиб военный

Взрыв неизвестного устройства. У границы с РФ погиб военный - Фото
Фото: Госпогранслужба
31.08.2019, 00:19

35-летний инспектор пограничной службы умер от полученного ранения по дороге в больницу

Вечером 30 августа во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задачи с длительным несением службы неподалеку госграницы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района в некотором удалении от подразделения.

Сообщается, что во время привала, когда пограничники разогревали пищу, произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Второй пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

Отмечается, что пограничники проинформировали о случившемся сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

30 августа в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. 

Напишите нам
взрыв граница гпсу пограничник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 