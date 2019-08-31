Взрыв неизвестного устройства. У границы с РФ погиб военный

Фото: Госпогранслужба

Вечером 30 августа во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задачи с длительным несением службы неподалеку госграницы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района в некотором удалении от подразделения.

Сообщается, что во время привала, когда пограничники разогревали пищу, произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Второй пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

Отмечается, что пограничники проинформировали о случившемся сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

30 августа в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный.