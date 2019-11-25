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Взрыв в Харькове: сдетонировало самодельное устройство

Взрыв в Харькове: сдетонировало самодельное устройство - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua
25.11.2019, 15:33

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК

Полиция предварительно установила, что у автомобиля Toyota Camry в Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельное, и его основой был тротил", - сказал он.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК.

Сегодня утром в Харькове произошел взрыв: у автомобиля Toyota Camry сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, находившиеся рядом со взрывом.

Как сообщает UA:Харків, владельцем авто является адвокат Андрей Гагун. Взрыв раздался, когда он выезжал со двора.

Позже правоохранители нашли автомобиль Opel Vectra, на котором могли передвигаться организаторы взрыва, сожженным на улице Пушкинской.

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