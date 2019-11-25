Взрыв в Харькове: сдетонировало самодельное устройство

Полиция предварительно установила, что у автомобиля Toyota Camry в Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.
"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельное, и его основой был тротил", - сказал он.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК.
Сегодня утром в Харькове произошел взрыв: у автомобиля Toyota Camry сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, находившиеся рядом со взрывом.
Как сообщает UA:Харків, владельцем авто является адвокат Андрей Гагун. Взрыв раздался, когда он выезжал со двора.
Позже правоохранители нашли автомобиль Opel Vectra, на котором могли передвигаться организаторы взрыва, сожженным на улице Пушкинской.