В Харькове у автомобиля адвоката произошел взрыв: видео

Сегодня утром в Харькове произошел взрыв: у автомобиля Toyota Camry сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает Нацполиция области.
Никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, находившиеся рядом со взрывом.
Как сообщает UA:Харків, владельцем авто является адвокат Андрей Гагун. Взрыв раздался, когда он выезжал со двора. Сам адвокат не пострадал, но у него поцарапаны руки. Гагун считает, что взрыв организован против него с целью запугивания.
Полиция отмечает, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Введена полицейская операция Перехват. Информация о покушении на умышленное убийство внесена в Единый реестр досудебных расследований.
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