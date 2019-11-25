В Харькове у автомобиля адвоката произошел взрыв: видео

Взрыв произошел рядом с авто, когда адвокат выезжал со двора (Фото: Нацполиция)

Сегодня утром в Харькове произошел взрыв: у автомобиля Toyota Camry сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает Нацполиция области.

Никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, находившиеся рядом со взрывом.

Как сообщает UA:Харків, владельцем авто является адвокат Андрей Гагун. Взрыв раздался, когда он выезжал со двора. Сам адвокат не пострадал, но у него поцарапаны руки. Гагун считает, что взрыв организован против него с целью запугивания.

Полиция отмечает, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Введена полицейская операция Перехват. Информация о покушении на умышленное убийство внесена в Единый реестр досудебных расследований.

7 ноября в результате взрыва автомобиля Мерседес на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб 40-летний полицейский охраны, т

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UA: Харків