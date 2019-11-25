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В Харькове у автомобиля адвоката произошел взрыв: видео

В Харькове у автомобиля адвоката произошел взрыв: видео - Фото
Взрыв произошел рядом с авто, когда адвокат выезжал со двора (Фото: Нацполиция)
25.11.2019, 12:41

Повреждена Toyota, на которой выезжал адвокат

Сегодня утром в Харькове произошел взрыв: у автомобиля Toyota Camry сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает Нацполиция области.

Никто не пострадал. Повреждения получили автомобили, находившиеся рядом со взрывом. 

Как сообщает UA:Харків, владельцем авто является адвокат Андрей Гагун. Взрыв раздался, когда он выезжал со двора. Сам адвокат не пострадал, но у него поцарапаны руки. Гагун считает, что взрыв организован против него с целью запугивания.

Полиция отмечает, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Введена полицейская операция Перехват. Информация о покушении на умышленное убийство внесена в Единый реестр досудебных расследований.

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UA: Харків

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