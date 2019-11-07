Взрыв "Мерседеса" в Киеве: погиб полицейский – видео

В результате взрыва автомобиля "Мерседес" на Брест-Литовском шоссе погиб 40-летний полицейский охраны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что полицейский охранял предпринимателя, который сейчас находится в больнице. Также был госпитализирован водитель автомобиля.

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"Следствием рассматривается несколько версий совершения этого преступления, однако приоритетная - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - рассказал и.о. начальника Главного управления столичной полиции Виктор Нечитайло.

Справка. 6 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе неизвестные взорвали автомобиль "Мерседес", в результате погиб человек, еще двое получили травмы. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит бизнесмену Игорю Сало, который является директором фармкомпании, а также, по данным Insider мог быть причастен к контрабанде угля из временно оккупированного Донбасса.

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