Взрыв "Мерседеса" в Киеве: появились подробности - видео

Автомобиль "Мерседес", который вчера взорвали вечером в Киеве, может принадлежать директору фармацевтической фирмы Игорю Сало. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

"Из наших источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало (директор фармацевтической компании). Погиб его охранник", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, люди на этом мотоцикле взорвали "Мерседес", бросив взрывное устройство в него.

Повреждения также получил автомобиль "Лада", который двигался за "Мерседесом".