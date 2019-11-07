Взрыв "Мерседеса" в Киеве: появились подробности - видео

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По предварительной информации, погиб охранник директора фармацевтической компании

Автомобиль "Мерседес", который вчера взорвали вечером в Киеве, может принадлежать директору фармацевтической фирмы Игорю Сало. Об этом сообщает в  Facebook Киев Оперативный.

"Из наших источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало (директор фармацевтической компании). Погиб его охранник", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, люди на этом мотоцикле взорвали "Мерседес", бросив взрывное устройство в него.

Повреждения также получил автомобиль "Лада", который двигался за "Мерседесом".

  • 6 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе взорвался автомобиль "Мерседес", в результате погиб человек, еще двое получили травмы. 
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Теги: взрыв, киев, видео, мерседес
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