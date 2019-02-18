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18.02.2019, 09:27

Взрыв в Николаевской области: пострадал школьник

Взрыв в Николаевской области: пострадал школьник - Фото
Фото: LIGA.net

Ученик шестого класса находится в реанимации

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В Николаевской области 17 февраля в результате взрыва школьнику оторвало руку. Об этом сообщает Новости N.

В Баштанскую центральную районную больницу доставили ученика шестого класса с травматической ампутацией руки.

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Подростка прооперировали, он находится в реанимации, состояние его стабильное.

"По предварительным данным, школьник нашел у родителей некий предмет — то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор, который взорвался у него в руках", - отмечается в сообщении.

2 января 2019 года в Тернополе в результате взрыва один человек погиб, двое попали в больницу.

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Теги: Николаев, медики, школьник, скорая
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