Взрыв в Николаевской области: пострадал школьник

Фото: LIGA.net

В Николаевской области 17 февраля в результате взрыва школьнику оторвало руку. Об этом сообщает Новости N.

В Баштанскую центральную районную больницу доставили ученика шестого класса с травматической ампутацией руки.

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Подростка прооперировали, он находится в реанимации, состояние его стабильное.

"По предварительным данным, школьник нашел у родителей некий предмет — то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор, который взорвался у него в руках", - отмечается в сообщении.

2 января 2019 года в Тернополе в результате взрыва один человек погиб, двое попали в больницу.