Взрывы и пожар в Кропивницком: ГСЧС сообщила подробности - фото

Фото: dsns.gov.ua

Сегодня в 20:07 в Кропивницком по ул. Киевской на территории автостоянки взоравлись емкости с газом и возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заявляют, что по состоянию на 20:55 пожар локализован, а в 22:45 - ликвидирован. В тушении участвовали 60 человек и 15 единиц техники ГСЧС.

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Отмечается, что горело пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. В 22:45 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным спасателей, травмированы два человека, которые госпитализированы в больницу.

Ранее сегодня сообщалось, что в Кропивницком прогремели несколько взрывов, возник пожар, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.