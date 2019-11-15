Взрывы в Балаклее. Генштаб ВСУ сообщает о погибших

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В результате взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области погибли двое саперов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью, сообщили в Генштабе.

Четверо военнослужащих ВСУ, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

В Генштабе также отметили, что с 15:13 15 ноября новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

По информации военных, они на технической территории военной части проводили утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.

Сегодня, около 14:30, в Балаклее раздались взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. В Генштабе сразу сообщили, что ситуация "контролирована и безопасна".