В Балаклее взрывали боеприпасы: есть пострадавшие - видео

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15 ноября около 14:30 в Балаклее Харьковской области были слышны взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. Об этом сообщает 057.ua.

Корреспонденту LIGA.net подтвердили эту информацию в Главном областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайники обещают предоставить более детальную информацию позже.

UPD. Генштаб ВСУ в Facebook заявил, что это была плановая утилизация боеприпасов, которые нельзя транспортировать. Она проводилась с учетом всех мер безопасности в специально оборудованном котловане. Прозвучало около 20 взрывов. Угроз для населения - нет.

UPD. В ГСЧС сообщили, что взрывы были одиночными. Чрезвычайников привлекли для пожарного контроля за ближайшими территориями.

UPD. UA:Харків со ссылкой на спикера Харьковского регионального медиацентра Минобороны Дмитрия Чалого сообщает, что в результате происшествия был ранен один сапер.

UPD. По данным Генштаба ВСУ в Facebook, пострадали четверо военных. Сейчас они находятся в госпитале.

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Видео: ХХ/YouTube