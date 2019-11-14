Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото

Вечером 13 ноября в городе Гайсин Винницкой области сгорел военный склад. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

В результате пожара были уничтожены около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды. Предварительная сумма ущерба – 10,5 млн гривень. Данных о пострадавших или погибших нет.

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Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Открыто уголовное дело по ч. 3. ст. 425 УКУ (небрежное отношение к воинской службе).

Верховная Рада одобрила создание временной следственной комиссии по пожарам и взрывам на складах боеприпасов.

В ноябре 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово.

В сентябре 2017 года взрывы произошли на складах в военной части в поселке Калиновка под Винницей.

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