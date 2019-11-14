Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.11.2019, 10:32

Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото

1 / 3
Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото
Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото
Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фотоПод Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание

Вечером 13 ноября в городе Гайсин Винницкой области сгорел военный склад. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

В результате пожара были уничтожены около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды. Предварительная сумма ущерба – 10,5 млн гривень. Данных о пострадавших или погибших нет.

Читайте также: Зеленский поручил охранять склады с оружием по стандартам НАТО

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Открыто уголовное дело по ч. 3. ст. 425 УКУ (небрежное отношение к воинской службе).

Читайте также: Под Харьковом пожар на складе боеприпасов, взрываются снаряды - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: винницкая область, пожар, винница, склад, военный склад, гайсин, короткое замыкание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
Протесты в Барселоне: обстрел вертолета и сожженные авто - видео
Протесты в Барселоне: обстрел вертолета и сожженные авто - видео
В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото
В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото
Материалы по теме
Врачи впервые провели пересадку обоих легких из-за вейпинга
Здоровье Врачи впервые провели пересадку обоих легких из-за вейпинга
В России студент открыл стрельбу в колледже: есть погибшие
Мир В России студент открыл стрельбу в колледже: есть погибшие
Популярное
фото/видео
Рада принимает бюджет-2020: трансляция из Верховной Рады
Рада принимает бюджет-2020: трансляция из Верховной Рады
Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото
Под Винницей сгорел военный склад: что уничтожил огонь - фото 10:32
Военные показали, как разминируют Петровское: видео
Военные показали, как разминируют Петровское: видео 10:30
Харьковчанин пробежал 150 км до Полтавы за 15 часов: видео
Харьковчанин пробежал 150 км до Полтавы за 15 часов: видео 09:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 