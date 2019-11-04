Зеленский поручил охранять склады с оружием по стандартам НАТО

Президент Владимир Зеленский распорядился улучшить хранение боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент подписал указ о мерах по улучшению состояния хранения боеприпасов: Кабмин обязали выделить на это деньги, урегулировать особый режим использования территории вокруг военных объектов, а Минобороны - инвентаризировать боеприпасы, организовать электроснабжение арсеналов и обеспечить мониторинг потенциально опасных объектов. Генштабу глава государства поручил повысить уровень безопасности "с учетом стандартов НАТО".
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