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Зеленский поручил охранять склады с оружием по стандартам НАТО

Зеленский поручил охранять склады с оружием по стандартам НАТО - Фото
На месте взрывов арсенала в Калиновке (Фото: vppnr.gp.gov.ua)
04.11.2019, 18:43

Кабмин обязали выделить деньги на новые стандарты хранения оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский распорядился улучшить хранение боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент подписал указ о мерах по улучшению состояния хранения боеприпасов: Кабмин обязали выделить на это деньги, урегулировать особый режим использования территории вокруг военных объектов, а Минобороны - инвентаризировать боеприпасы, организовать электроснабжение арсеналов и обеспечить мониторинг потенциально опасных объектов. Генштабу глава государства поручил повысить уровень безопасности "с учетом стандартов НАТО".

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Владимир Зеленский кабмин боеприпасы арсенал минобороны
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