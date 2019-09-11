"Небрежность". По факту взрывов в Калиновке открыто дело: фото

На месте взрывов арсенала в Калиновке (Фото: vppnr.gp.gov.ua)

Военная прокуратура открыла уголовное производство из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производство открыто по статье 425 УК - небрежное отношение к военной службе.

"Предварительно установлено, что около 11:40 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в городе Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки произошло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - загорание сухой травы, в результате чего произошла поочередная детонация отдельных боеприпасов, лежащих на земле", - отметили в прокуратуре.

Сейчас военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрос свидетелей. Проверяются все версии и действия должностных лиц воинской части.

Сообщается, что на этой территории не были закончены работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.

Сегодня, 11 сентября, на территории армейского арсенала около пгт Калиновка в Винницкой области на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов прогремело шесть взрывов.

Возникший пожар потушили через три с половиной часа.

26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар , сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

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