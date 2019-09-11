Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Небрежность". По факту взрывов в Калиновке открыто дело: фото

"Небрежность". По факту взрывов в Калиновке открыто дело: фото - Фото
На месте взрывов арсенала в Калиновке (Фото: vppnr.gp.gov.ua)
11.09.2019, 22:49

На месте инцидента не были закончены работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались два года назад

Военная прокуратура открыла уголовное производство из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производство открыто по статье 425 УК - небрежное отношение к военной службе.

"Предварительно установлено, что около 11:40 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в городе Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки произошло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - загорание сухой травы, в результате чего произошла поочередная детонация отдельных боеприпасов, лежащих на земле", - отметили в прокуратуре.

Сейчас военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрос свидетелей. Проверяются все версии и действия должностных лиц воинской части.

Сообщается, что на этой территории не были закончены работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.

  • Сегодня, 11 сентября, на территории армейского арсенала около пгт Калиновка в Винницкой области на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов прогремело шесть взрывов.
  • Возникший пожар потушили через три с половиной часа.
  • 26 сентября 2017 года на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Читайте также: Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован

Напишите нам
Калиновка военная прокуратура арсенал взрывы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 