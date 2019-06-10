Взяли с поличным: в Сумской области судью подозревают в коррупции

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Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4000. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе.

Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере служебным лицом).

4 июля сотрудники ГПУ совместно с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали группу лиц, в том числе сотрудников Госгеонедр, которые требовали от предпринимателей более $400 000 за прекращение давления на бизнес.