Японцы увековечили Колобка на астероиде Рюгу: карта

Поверхность Рюгу с тенью зонда (фото — пресс-служба JAXA)

Объекты и складки ландшафта на астероиде Рюгу получили именные названия. Один из кратеров на этом космическом теле между Землей м Марсом теперь называется "Колобок" — в честь персонажа одноименной восточнославянской сказки, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Наименования, связанные с вымышленными персонажами из сказок и мифов, получили 13 мест: кратеры, валуны и пики. Даже название "Рюгу" по-японски переводится как "Дворец дракона".

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На поверхности астероида теперь есть кратеры Урасима (рыбак из японской сказки), Брабо (персонаж голландской сказки), Сендриллион ("Золушка" на французский лад).

То место, куда осенью 2018 года посадили робота MASCOT, названо "Страной чудес Алисы".

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Hayabusa-2 запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Станция должна вернутся в конце 2020 года.

JAXA создала страницу, на которой можно отслеживать все основные параметры зонда в режиме "реального времени" (с учетом задержки прихода сигнала).

Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

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