За 10 000 грн. Пограничника подозревают в попытке помочь вывозу масок из страны

Фото: пресс-служба ГПСУ

Участкового инспектора пограничной службы Мукачевского пограничного отряда отдела "Лужанка", которого подозревают в намерении способствовать вывозу медицинских масок из Украины в Венгрию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что задержание произошло в поселке Косино Береговского района во время получения пограничником неправомерной выгоды в размере 10 000 грн.

В Госпогранслужбе пишут, что за эти средства военнослужащий должен был рассказать сообщникам о размещении на участке границы пограничных нарядов и таким образом помочь незаконному перемещению в Венгрию медицинских масок.

Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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