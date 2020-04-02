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За 10 000 грн. Пограничника подозревают в попытке помочь вывозу масок из страны

За 10 000 грн. Пограничника подозревают в попытке помочь вывозу масок из страны - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
02.04.2020, 20:38

Пограничника подозревают в попытке помочь вывозу масок из страны за взятку в 10 000 грн

Участкового инспектора пограничной службы Мукачевского пограничного отряда отдела "Лужанка", которого подозревают в намерении способствовать вывозу медицинских масок из Украины в Венгрию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что задержание произошло в поселке Косино Береговского района во время получения пограничником неправомерной выгоды в размере 10 000 грн.

В Госпогранслужбе пишут, что за эти средства военнослужащий должен был рассказать сообщникам о размещении на участке границы пограничных нарядов и таким образом помочь незаконному перемещению в Венгрию медицинских масок.

Отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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Наталия Медведева
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