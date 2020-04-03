За сокрытие информации о COVID-19 против главарей боевиков ЛНР открыто дело

Иллюстрация: pixabay.com

Против главарей террористической организации ЛНР открыто уголовное дело о сокрытии ими информации о заболеваемости COVID-19 на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Действия боевиков квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Оперативники спецслужбы установили, что главари террористов отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории. Подконтрольные боевикам СМИ сообщают об отсутствии лиц с симптомами коронавируса. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Сами же жители оккупированной области сообщают об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания, отмечают в СБУ.

По информации спецслужбы, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19.

Дело открыто по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК. Досудебное следствие поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее сообщало Минреинтеграции, по состоянию на 30 марта, террористы в Луганской области признали наличие одного инфицированного, в Донецкой — ни одного. При этом тестирование на коронавирус фактически не проводится, а врачей обязывают не разглашать информацию.