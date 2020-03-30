От жителей Донбасса и Крыма скрывают правду о коронавирусе - Минреинтеграции

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Российские оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму скрывают от местных жителей реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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По информации министерства, ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и количества мест в лечебных учреждениях.

По состоянию на 30 марта, террористы в Луганской области признали наличие одного инфицированного, в Донецкой — ни одного. При этом тестирование на коронавирус фактически не проводится, а врачей обязывают не разглашать информацию, отмечают в Минреинтеграции.

Там говорят, что людям с симптомами коронавируса ставят диагноз ОРВИ. Таких, по данным украинской стороны, в оккупированных районах Донбасса около 10 000 человек.

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"Известно, что на территорию ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных, поскольку в составе оккупационных «корпусов» нет штатных подразделений РХБЗ", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 30 марта в Крыму зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять заразившихся зарегистрировали в Севастополе, сообщает Крым.Реалии.

По данным на утро 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 11 человек, шестеро инфицированных выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.