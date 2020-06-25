За вымогательство взятки в 1,8 млн грн задержан глава одной из ОГА - НАБУ

Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ совместно с СБУ задержали главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По версии следствия, "чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности".

Первый транш в 100 000 грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия, говорят в НАБУ. Во время передачи второго - 250 000 грн — их задержали.

3 июня Служба безопасности Украины задержала депутата Запорожского городского совета за вымогательство и получение $12 000 взятки.