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За вымогательство взятки в 1,8 млн грн задержан глава одной из ОГА - НАБУ

За вымогательство взятки в 1,8 млн грн задержан глава одной из ОГА - НАБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба НАБУ
25.06.2020, 23:51

В бюро говорят, что чиновников задержали во время передачи второго транша в 250 000 грн

НАБУ совместно с СБУ задержали главу одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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По версии следствия, "чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности".

Первый транш в 100 000 грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия, говорят в НАБУ. Во время передачи второго - 250 000 грн — их задержали.

3 июня Служба безопасности Украины задержала депутата Запорожского городского совета за вымогательство и получение $12 000 взятки. 

Вадим Ребрина
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