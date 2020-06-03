СБУ: депутат Запорожского горсовета погорел на взятке - видео задержания

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Чиновника задержали при получении взятки в размере 243 000 гривень, заявляют в Службе безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала депутата Запорожского городского совета за якобы вымогательство и получение $12 000 взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что чиновник оценил в такую сумму выделение земельного надела на берегу Днепра под частный дом: "При этом все необходимые документы заявитель подал в горсовет еще три года назад, но чиновник все это время создавал искусственные преграды, чтобы заставить его заплатить". 

Его задержали при получении 243 000 грн взятки, заявляют в СБУ, уточняя, что они "задокументировали получение чиновником 97 000 грн аванса" несколько дней назад.

  • 4 апреля 2020 года сообщалось, что на взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина.
  • 2 мая в ГБР заявили, что фейковый представитель Ермака и Венедиктовой вымогал $100 000.

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Теги: сбу, депутат, взятка, Запорожье
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