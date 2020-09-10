Зачинщиков беспорядков в Умани выдворят из Украины - МВД

Антон Геращенко заявил, что то же самое будет с другими иностранцами, которые будут совершать хулиганские действия

Полиция и миграционная служба приняли решение выдворить двух граждан Израиля, зачинщиков беспорядков, которые произошли 9 сентября в Умани, на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины. Уважаемые паломники, помните - Вы гости в Украине", - написал Геращенко.

9 сентября в Умани хасиды устроили беспорядки на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Причиной стали металлические ограждения, установленные в целях соблюдения социальной дистанции в период карантина.

В Фонде Раби Нахмана уже отреагировали на инцидент, отметив, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и что этот случай не означает пренебрежительного отношения брацлавских хасидов к украинским законам.

Вадим Ребрина

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