Хасиды устроили погром в Умани из-за карантинных ограждений — видео

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В фонде Рахмана сказали, что уважительно относятся к законам Украины и с нарушителями будет проведена работа

Сегодня в Умани хасиды устроили погром на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Причиной стали металлические ограждения, установленные в целях соблюдения социальной дистанции в период карантина. Видео выложили пользователи на Youtube.

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В Фонде Раби Нахмана уже отреагировали на инцидент, отметив, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и что этот случай не означает пренебрежительного отношения брацлавских хасидов к украинским законам.

СПРАВКА. Раби Нахман — основатель брацлавского хасидизма одного из течений иудаизма, приверженцы которого стремятся развивать с Богом интенсивные и радостные отношения. 

Нахман умер в 1810 году и был похоронен в Умани. С тех пор его могила стала местом паломничества брацлавских хасидов, особенно во время главных еврейских праздников.

Смотрите также: Конфликт в Умани. Жители города не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана — видео

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Теги: видео, погром, умань, хасиды
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