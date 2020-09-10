Хасиды устроили погром в Умани из-за карантинных ограждений — видео

Сегодня в Умани хасиды устроили погром на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Причиной стали металлические ограждения, установленные в целях соблюдения социальной дистанции в период карантина. Видео выложили пользователи на Youtube.

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В Фонде Раби Нахмана уже отреагировали на инцидент, отметив, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и что этот случай не означает пренебрежительного отношения брацлавских хасидов к украинским законам.

СПРАВКА. Раби Нахман — основатель брацлавского хасидизма — одного из течений иудаизма, приверженцы которого стремятся развивать с Богом интенсивные и радостные отношения.



Нахман умер в 1810 году и был похоронен в Умани. С тех пор его могила стала местом паломничества брацлавских хасидов, особенно во время главных еврейских праздников.

22 августа Израиль попросил президента Украины Владимира Зеленского запретить в этом году паломничество хасидов в Умань.

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