Израиль просит Зеленского запретить в этом году паломничество хасидов в Умань

Такое собрание в столь неспокойное время может привести к массовому инфицированию туристов и украинцев, считают в Израиле

В Израиле руководитель Центра борьбы с пандемией коронавируса Ронни Гамзу написал письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество евреев-хасидов в Умань на празднование Рош ха-шана из-за беспокойства, что большое скопление людей может вызвать вспышку COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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"Такое собрание в столь неспокойное время, как ожидается, приведет к массовому инфицированию туристов и украинцев, что станет тяжелым бременем для местных медицинских учреждений, а еще тысячи вернутся в Израиль и будут дальше распространять вирус", - написал главный израильский чиновник в борьбе против коронавируса Гамзу в письме Зеленскому.

"Призываю вас ввести в этом году запрет на эти празднования – как часть усилий всего мирового сообщества остановить эту ужасную пандемию", – написал Гамзу.

Гамзу также отметил, что среди ультрарелигиозных евреев, к которым относятся и хасиды, показатели заболеваемости одни из самых высоких. Кроме того, автор письма выразил беспокойство, что хасиды будут соблюдать в Умани установленные эпидемиологические правила.

17 августа Кабинет министров поддержал инициативу МВД по ограничению въезда иностранцев в Умань в период Рош ха-Шана из-за негативной ситуации с коронавирусом.

иностранцев в Умань в период Рош ха-Шана из-за негативной ситуации с коронавирусом. Мэр Умани Александр Цебрий заявил , что случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового год, он готов заблокировать въезды в город.

, что случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового год, он готов заблокировать въезды в город. 21 августа Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в этом году.

Наталия Медведева

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