Хасидам запретили посещать Умань в этом году. Решение Кабмина

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30 000 — 50 000 хасидов из разных стран

Кабинет министров поддержал инициативу МВД по ограничению въезда иностранцев в Умань в период Рош Ха-Шана из-за негативной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Эту инициативу поддержало правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Арсен Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30 000 — 50 000 хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения, подчеркнул министр.

"Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Арсен Аваков.

Мэр Умани заявил, что готов из-за массового приезда хасидов заблокировать въезды в город.

Наталия Софиенко

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