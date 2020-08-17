UA

Хасидам запретили посещать Умань в этом году. Решение Кабмина

17.08.2020, 18:18
Хасидам запретили посещать Умань в этом году. Решение Кабмина - Фото
Паломники-хасиды (фото - пресс-служба МВД)

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30 000 — 50 000 хасидов из разных стран

Кабинет министров поддержал инициативу МВД по ограничению въезда иностранцев в Умань в период Рош Ха-Шана из-за негативной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эту инициативу поддержало правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Арсен Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30 000 — 50 000 хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения, подчеркнул министр.

"Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Арсен Аваков.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
хасид умань мвд арсен аваков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 