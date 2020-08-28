Конфликт в Умани. Жители города не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана – видео

Конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды

В ночь с 27 на 28 августа в Умани Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и паломниками-хасидами, которых не пропускали на место захоронения духовного вождя Нахмана. Об этом сообщил депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

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На видео, которое опубликовал Алексеев, местные жители не дают паломникам пройти и призывают "уходить". Конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды. Люди требовали, чтобы полиция прогнала паломников. Правоохранители объяснили, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика.

В полиции отмечают, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, "мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и по их мнению незаконным строительством".

Открыто уголовное производство части 2 статьи 161 УКУ – нарушение равноправия граждан.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий случае массового приезда хасидов на празднование иудейского Нового года он г отов заблокировать въезды в город. заявил , чтоотов заблокировать въезды в город.

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Наталия Софиенко

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