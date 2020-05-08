Задержан дезертир: пытался продать детали к военной радиостанции

Служба безопасности Украины подозревает начальника радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных на территории Хмельницкой области, в хищении имущества оборонного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По данным следствия, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре.
В СБУ отметили, что своих клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках.
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"При этом, чтобы избежать ответственности, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области", - уточнили в пресс-службе.
Правоохранители задержали мужчину в Хмельницком, ему сообщили о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.