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17.05.2019, 15:52

Задержан руководитель Государственной службы занятости - Луценко

Задержан руководитель Государственной службы занятости - Луценко - Фото
Валерий Ярошенко (фото - vse.media)

По словам генпрокурора, чиновники задержаны "за откаты при строительстве объектов социального назначения"

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Военная прокуратура задержала и. о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержана группа должностных лиц "во главе с и. о. председателя государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения".

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Луценко заявил, что под контролем правоохранителей чиновникам было передано почти полмиллиона гривень.

Вчера военная прокуратура задержала главу профсоюза санатория для атошников в Винницкой области, который подозревается в вымогательстве 264 тыс грн взятки. 

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Теги: коррупция, юрий луценко, откат, служба занятости, валерий ярошенко
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