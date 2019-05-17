Задержан руководитель Государственной службы занятости - Луценко

Валерий Ярошенко (фото - vse.media)

Военная прокуратура задержала и. о. главы Государственной службы занятости Валерия Ярошенко. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержана группа должностных лиц "во главе с и. о. председателя государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения".

Реклама

Луценко заявил, что под контролем правоохранителей чиновникам было передано почти полмиллиона гривень.

Вчера военная прокуратура задержала главу профсоюза санатория для атошников в Винницкой области, который подозревается в вымогательстве 264 тыс грн взятки.