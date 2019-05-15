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15.05.2019, 15:57

Захват фирмы погибшего бойца АТО: подозрение объявили депутату

Захват фирмы погибшего бойца АТО: подозрение объявили депутату - Фото
Фото: Facebook Виталия Карлюка

После смерти позывного "Франко" его агрокомплекс в Кагарлыке захватили рейдеры; попытки вдовы добиться справедливости долгое время были тщетными

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Депутату Киевского областного совета от партии БПП Виталию Карлюку объявлено подозрение по делу о рейдерском захвате агрофирмы Росава-К в городе Кагарлык Киевской области. Об этом у себя в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Агрокомплекс принадлежал погибшему в АТО добровольцу - украинцу американского происхождения Марку Паславскому.

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19 августа 2014 года Паславский с позывным "Франко" погиб в бою за Иловайск. Он родился 16 января 1959 года в Нью-Йорке, переехал в Украину в 1991 году, где занялся агробизнесом.

К 2014 году у предприятия Паславского было около 300 единиц техники. В апреле того же года он принял украинское гражданство и отправился защищать Украину в Донбасс, где погиб.

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В апреле 2019 года неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив в Киевской области.

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Теги: росава-к, виталий карлюк, макс паславский, рейдетство
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