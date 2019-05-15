Захват фирмы погибшего бойца АТО: подозрение объявили депутату

Фото: Facebook Виталия Карлюка

Депутату Киевского областного совета от партии БПП Виталию Карлюку объявлено подозрение по делу о рейдерском захвате агрофирмы Росава-К в городе Кагарлык Киевской области. Об этом у себя в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Агрокомплекс принадлежал погибшему в АТО добровольцу - украинцу американского происхождения Марку Паславскому.

Реклама

19 августа 2014 года Паславский с позывным "Франко" погиб в бою за Иловайск. Он родился 16 января 1959 года в Нью-Йорке, переехал в Украину в 1991 году, где занялся агробизнесом.

К 2014 году у предприятия Паславского было около 300 единиц техники. В апреле того же года он принял украинское гражданство и отправился защищать Украину в Донбасс, где погиб.

Читайте также: Кабмин одобрил "антирейдерский" законопроект

В апреле 2019 года неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив в Киевской области.