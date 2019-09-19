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"Заминировали" почти весь Киев, включая Офис президента и Кабмин

"Заминировали" почти весь Киев, включая Офис президента и Кабмин - Фото
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19.09.2019, 20:00

На сегодня под зданием ОП запланирована акция "Нормандский сговор – государственная измена"

В Киеве правоохранительным органам поступили сообщения о минировании столичных мостов, роддомов, торговых центров, зданий Генпрокуратуры, Госбюро расследований, Офиса президента и Кабинета министров.

О том, что поступило анонимное сообщение о минировании Офиса президента, столичных мостов, а также всех роддомов и торговых центров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.

По данным источника, анонимное сообщение поступило на почту СБУ.

О поступившем сообщении о минировании зданий ГПУ, ГБР, ОП и Кабмина пишет Эспрессо.

Согласно сообщению, анонимное сообщение было отправлено Нацполиции.

Также бывший народный депутат Андрей Левус сообщил, что улица Банковая также "заминирована".

Левус сообщил, что на сегодня под зданием ОП запланирована акция "Нормандский сговор – государственная измена".

Спикер киевской полиции Оксана Блищик сообщила, что полиция получила четыре анонимных сообщения о заминировании ряда объектов, в частности: детских садов, медицинских заведений, жилых домов, мостов, дипломатических и госучреждений, ТРЦ.

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве в четверг вечером поступило сообщение о минировании всех мостов.

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