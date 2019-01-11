Пограничник давал взятку пограничнику: его задержали - фото

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Замначальника одного из отделов погранслужбы Харьковского пограничного отряда пытался дать взятку $300 начальнику группы внутренней безопасности отдела. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Денежные средства злоумышленник передавал за несоздание препятствий при прохождении им службы, а также за неразоблачение работником внутренней безопасности его противоправной деятельности по содействию неустановленным гражданским в незаконном перемещении товаров через границу", - отметил Слободян.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

9 января 2019 года следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч.