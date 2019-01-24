Засветили в Сирии: боевики в Донбассе используют беспилотники РФ

Фото: sprotyv.info

Боевики в Донбассе используют российскую разработку 2014 года, которая использовалась в Сирии. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

"В ОРДЛО зафиксировано боевое применение в зоне ответственности 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск разведывательных комплексов БПЛА Форпост”, - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным ИС, данный тип БПЛА входит в состав комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения и разработан российским предприятием ОАО Уральский завод гражданской авиации (РФ, г. Екатеринбург) в рамках международного контракта.

"На вооружении российской армии находится с 2014 года. Данный комплекс уже периодически применялся ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2015 года. Комплекс применялся в ходе военной операции России в Сирии", - говорится в сообщении.



24 января сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч,- ред.), что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.