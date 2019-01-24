ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили Грады и танки в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч,- ред.), что в 56 километрах к юго-западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, мини-БПЛА СММ выявил три танка (Т-64) примерно в 1,5 км к северо-западу от Лобачево , что в 13 километрах к востоку от Луганска

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16 августа 2018 года беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже фиксировал 12 реактивных систем залпового огня на территории объектов, которые расположены в Хрустальном.