Затонувшее у берегов Турции судно могло везти уголь с Донбасса

Фото: МинВОТ

Грузовое судно под флагом Панамы, которое затонуло у берегов Турции, перевозило уголь из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза уголя из части окупированного Донбасса.

Реклама

В ведомстве отметили, что аварии при сложившихся погодных условиях предсказуемы. Это судно до лета 2017 года ходило под флагом России, потом на два месяца заменило его на флаг Сент-Киттс и Невис, а потом - на флаг Панамы.

Два человека, которые были на борту судна во время крушения, погибли и четверо пропали без вести. Судно VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х.