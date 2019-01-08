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08.01.2019, 07:26

Затонувшее у берегов Турции судно могло везти уголь с Донбасса

Затонувшее у берегов Турции судно могло везти уголь с Донбасса - Фото
Фото: МинВОТ

Потерпевшее крушение судно VOLGO BALT 214 шло с углем из порта Азов - его используют для незаконного вывоза угля с Донбасса

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Грузовое судно под флагом Панамы, которое затонуло у берегов Турции, перевозило уголь из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. 

Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза уголя из части окупированного Донбасса. 

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В ведомстве отметили, что аварии при сложившихся погодных условиях предсказуемы. Это судно до лета 2017 года ходило под флагом России, потом на два месяца заменило его на флаг Сент-Киттс и Невис, а потом - на флаг Панамы. 

Два человека, которые были на борту судна во время крушения, погибли и четверо пропали без вести. Судно VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х.

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Теги: Россия, уголь, Турция, судно, порт, затонуло
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