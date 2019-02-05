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05.02.2019, 18:35

Завершено расследование ДТП, в котором погибла актриса Поплавская

Завершено расследование ДТП, в котором погибла актриса Поплавская - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальная полиция завершила расследование ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" марина Поплавская

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Расследование в уголовном производстве по ДТП, в котором погибла актриса Марина Поплавская, завершено. Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Производство направлено в суд, вину подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, свою вину признал", - гласит сообщение.

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Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Напомним, ДТП произошло под Киевом 20 октября прошлого года: на трассе Киев-Чоп столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

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Теги: Нацполиция, Марина Поплавская
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