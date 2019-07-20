Зеленский отреагировал на дело Шеремета: зовет силовиков

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклада от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции, председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"23 июля прошу собраться генпрокурора, министра внутренних дел, главу Нацполиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования", - отметил Зеленский, пригласив журналистов.

Он подчеркнул, что украинское сообщество уже давно должен получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?"

Зеленский напомнил, что раскрытие убийства Шеремета пятый президент Петр Порошенко и правоохранительные органы называли "делом чести". "Прошло три года. Вопросов остается больше, чем ответов", - подчеркнул Зеленский.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

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