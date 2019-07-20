Акция в Киеве "Кто убил Павла? Три года без ответа": видео

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Акция началась сегодня утром на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого

В Киеве сегодня проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа". Об этом сообщает Hromadske.

Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста.

Участники акции отмечают, что расследование его убийства движется очень медленно.

Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева надеется, что новый парламент уволит главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

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Теги: киев, убийство, видео, Павел Шеремет, акция
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