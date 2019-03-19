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19.03.2019, 18:47

Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото

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Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото
Артиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фотоАртиллеристы ВСУ провели учения с боевой стрельбой: фото

Тренировки военнослужащих проходили днем и ночью, в обстановке, максимально приближенной к боевой

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В течение недели подразделения артиллерии оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ выполняли огневые задачи и совершенствовали свое мастерство во время тактических учений с боевой стрельбой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что военнослужащие отработали ведение огня с закрытых огневых позиций в условиях постоянного изменения оперативной обстановки.

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Во время учений отрабатывались как индивидуальные нормативы для военнослужащих, так и нормативы по боевой работе расчетов и подразделений, в частности, ведения огня по поддержке действий общевойсковых подразделений, перемещения огневых позиций в ходе ведения боя. Точность определения расчетов проверялась боевыми выстрелами с практическим поражением целей.

По информации пресс-службы, тренировки военнослужащих проходили днем и ночью, в обстановке, максимально приближенной к боевой с применением средств имитации огневой деятельности противника и воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Теги: ВСУ, учения, артиллерия
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