Авианаводчики тренировались стрелять с вертолета: видео

На одном из военных аэродромов операции объединенных сил прошла тренировка офицеров групп боевого управления Север и Восток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Военные тренировались в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.

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"Такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления. Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены", - отметили в штабе ООС.

20 февраля 2019 года военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой на одном из полигонов Черниговской области.