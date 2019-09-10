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10.09.2019, 21:37

Бегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фото

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Бегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фото
Бегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фото
Бегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фотоБегали и дрались. Охрана президента выиграла Bodyguard-2019: фото

Команда телохранительниц УГО завоевала пятое место в общем зачете

Команда Службы безопасности президента стала победителем десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, который проходил 7-10 сентября в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба УГО.

Второе место завоевала команда из Молдовы, а третье - из Грузии.

Команда женщин-телохранительниц УГО завоевала пятое место в общем зачете.

Отмечается, что в соревнованиях участвовали телохранители из охранных и правоохранительных ведомств, спецслужб, а также служб безопасности президентов Беларуси, Китая, Молдовы, Болгарии, Грузии, Румынии, Иордании, Сербии и Украины.

В первый день участники соревновались в оказании первой медицинской помощи и эвакуации лица, которое охраняли, демонстрировали навыки владения техникой и тактикой пешего сопровождения первого лица, а также в рукопашном бое.

На следующий день команды преодолевали полосу препятствий на автомобиле с приемами контраварийного вождения. Далее соревновались в стрельбе из различных положений, из автомобиля, при движении, а также искали на скорость взрывоопасные предметы в автомобиле первого лица.

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Теги: госохрана, Bodyguard-2019
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